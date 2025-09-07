AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Frontalzusammenstoß: Pedelecfahrer lebensbedrohlich verletzt

Frontalzusammenstoß: Pedelecfahrer lebensbedrohlich verletzt

Ein Pedelecfahrer möchte nach rechts abbiegen. Den aktuellen Ermittlungen nach macht er dabei einen großen Bogen. Er stößt mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Pedelec und Auto wurden auf Anweisung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. (Symbolbild)
Pedelec und Auto wurden auf Anweisung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Berg

Ein Pedelecfahrer ist in der Oberpfalz frontal mit einem Auto zusammengestoßen und lebensbedrohlich verletzt worden. Der 41-Jährige habe am Samstagabend in Berg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) mit seinem Pedelec nach rechts abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Nach aktuellem Ermittlungsstand bog er jedoch in einem zu weiten Bogen ab. So stieß der 41-Jährige mit seinem Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Wagen einer 32-Jährigen zusammen.

Der verletzte 41-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht worden. Die Staatsanwaltschaft habe angeordnet, dass ein Gutachter hinzugezogen werde, hieß es. Zudem ließ die Staatsanwaltschaft das Pedelec und das Auto beschlagnahmen. Der Sachschaden wurde auf den niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.