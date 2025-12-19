AZ-Plus
Frontalzusammenstoß mit Sattelzuggespann: Ein Toter, eine Schwerverletzte

Die Rettungskräfte kämpfen um sein Leben, doch bei der Kollision wird der 84-Jährige so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort stirbt. Die vier Jahre ältere Beifahrerin kommt in eine Klinik.
AZ/ dpa |
Noch am Unfallort erliegt der Mann seinen Verletzungen. (Symbolbild)
Noch am Unfallort erliegt der Mann seinen Verletzungen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Ein Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Sattelzuggespann in Osterhofen (Landkreis Deggendorf) ums Leben gekommen. Der 84-Jährige sei am Donnerstag noch am Unfallort reanimiert worden, dann aber an seinen Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. Die 88-jährige Beifahrerin sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Autofahrer aus zunächst unbekannter Ursache vormittags auf die Gegenspur. Dort sei er frontal mit dem entgegenkommenden Sattelzuggespann zusammengestoßen. Der 45 Jahre alte Lastwagenfahrer sei unverletzt geblieben. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.

