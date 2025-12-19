Frontalzusammenstoß mit Sattelzuggespann: Ein Toter, eine Schwerverletzte
Ein Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Sattelzuggespann in Osterhofen (Landkreis Deggendorf) ums Leben gekommen. Der 84-Jährige sei am Donnerstag noch am Unfallort reanimiert worden, dann aber an seinen Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. Die 88-jährige Beifahrerin sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.
Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Autofahrer aus zunächst unbekannter Ursache vormittags auf die Gegenspur. Dort sei er frontal mit dem entgegenkommenden Sattelzuggespann zusammengestoßen. Der 45 Jahre alte Lastwagenfahrer sei unverletzt geblieben. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.
Polizei
