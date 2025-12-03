Frontalzusammenstoß bei Überholen: Autofahrer stirbt
Bei einem Frontalzusammenstoß beim Überholen in Schwaben ist ein Autofahrer gestorben. Eine weitere 36 Jahre alte Fahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich am Morgen bei Dillingen an der Donau. Der 58-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt derzeit noch den genauen Unfallhergang. Die betroffene Staatsstraße wurde gesperrt.
- Themen:
- Polizei
