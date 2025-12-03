Frontalzusammenstoß bei Überholen: Autofahrer stirbt

Nach einem Frontalzusammenstoß beim Überholen stirbt ein Autofahrer an der Unfallstelle. Eine Frau wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Dillingen

Bei einem Frontalzusammenstoß beim Überholen in Schwaben ist ein Autofahrer gestorben. Eine weitere 36 Jahre alte Fahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich am Morgen bei Dillingen an der Donau. Der 58-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt derzeit noch den genauen Unfallhergang. Die betroffene Staatsstraße wurde gesperrt.