Online-Supermarkt Knuspr setzt neue Maßstäbe bei der Unterstützung regionaler Betriebe

Knuspr bezieht feldfrische Produkte direkt von Erzeugern aus der Region und macht sich mit einem innovativen Förderprogramm für lokale Betriebe stark.

17. Mai 2023 - 17:42 Uhr

Der setzt neue Maßstäbe, wenn es um die Unterstützung regionaler Betriebe geht, dessen Zahl in Deutschland weiterhin stark rückläufig ist. So mussten allein im vergangenen Jahrzehnt rund 35.600 meist kleine Höfe hierzulande aufgeben. Um hier ein Zeichen zu setzen, rief Knuspr im Sommer 2022 das “Genuss-Helden-Programm” ins Leben. Gestern gab der Online-Lebensmittelhändler bei einer Veranstaltung am Standort München gemeinsam mit sechs regionalen Partnern bekannt, in diesem Jahr nicht nur die Anzahl an lokalen Partnerbetrieben signifikant zu erhöhen, sondern darüber hinaus auch die Unterstützung teilnehmender Zulieferer und Produzenten massiv auszuweiten.

Umfangreich. Frisch. Regional.

Neben einem üppigen Vollsortiment aus rund 12.000 Artikeln stehen bei regionale Produkte in bester Qualität von lokalen Anbietern, landwirtschaftlichen Betrieben oder kleinen Manufakturen aus der Region ganz besonders im Fokus. Was die Bauern morgens ernten, kann am Nachmittag bereits geliefert werden – teilweise sind es nur sieben Stunden vom Feld bis zur Haustür.

Ultrafrisches Obst und Gemüse vom Feld auf Ihren Teller. © Knuspr

Das ist nicht nur nachhaltig und klimafreundlich, es bedient auch zuverlässig die hohen Ansprüche der Kunden in Sachen Frische. Davon konnten wir uns diese Woche selbst überzeugen: Knuspr hat zum "Frische-Event" geladen und so haben wir nicht nur erfahren, was der E-Food Anbieter anders macht als andere (Online-) Supermärkte, wir sind auch mit zahlreichen Partnern ins Gespräch gekommen, die mit Ihren feldfrischen Produkten die Knuspr Niederlassung in der Münchner Innenstadt in einen bunten Hofladen verwandelt haben.

Wählen Sie aus einer großartigen Obst- und Gemüsevielfalt bei Knuspr. © Knuspr

Supermarkt und Hofladen auf einen Klick

Weit über 30% des Knuspr Sortiments stammt von regionalen Anbietern. In der Haupternte Saison kommen 80% des Obst und Gemüse Sortiments von regionalen Anbietern. Zum einen folgt damit natürlich dem Kundenwunsch nach regionalen Produkten, zum anderen werden durch die enge Zusammenarbeit lokale Betriebe und Produzenten gefördert und unterstützt.

Wir arbeiten nach dem simplen Grundsatz, das Leben unserer Kunden einfacher und genussvoller zu machen. Wir wissen, dass es 82% der Deutschen wichtig ist, ihre Lebensmittel aus der Region zu beziehen. Wirklich einzigartige, lokale Produkte innerhalb von drei Stunden zu liefern, ist unser Steckenpferd. Auf lange Sicht geht das aber nur, wenn wir unsere Partner auf Augenhöhe unterstützen und gemeinsam mit ihnen wachsen – und nicht auf deren Rücken. erklärt Stephan Lüger, Commercial Director bei Knuspr

Genießen Sie Obst und Gemüse als wäre es gerade aus Ihrem eigenen Garten geerntet worden. © Knuspr

Hand in Hand mit lokalen Partnern

Die Zusammenarbeit mit Franz und Sebastian Brandl vom Naturlandhof Brandl in Reithofen – die zum "Frische-Event" feinstes Aubrac Rindfleisch mitbrachten, ist nur ein Beispiel für die einzigartige Geschäftsphilosophie, die Knuspr verfolgt: Der Biohof wird in hundertprozentiger Kreislaufwirtschaft betrieben – das Futter für die rund 45 Aubrac Rinder wird ausschließlich von den eigenen Wiesen und Äckern gewonnen. Geschlachtet wird in der 1 km entfernten Metzgerei und verkauft werden die Waren – auch Bio Mehl und Getreide, sowie Bio Honig aus der eigenen Imkerei – ausschließlich auf Wochenmärkten, im eigenen Hofladen und durch Knuspr.

Sebastian Brandl vom Naturlandhof Brandl. © Knuspr

Und so steht jeder für seine ganz eigene Geschichte: Ganz neu mit dabei sind die Eismacher von Ballabeni Icecream, die mit ihren Kreationen seit 2006 eine wahre Institution in der Münchner Innenstadt sind. Ebenfalls neu im sind die Mozzarella Spezialitäten von Ói fra, die mitten in München in traditioneller Handarbeit hergestellt werden und mittlerweile längst über den Baldeplatz hinaus bekannt sind.

Alberto Ballabeni von Ballabeni Icecream beim Knuspr "Frische-Event". © Knuspr

Die Tomate wiederum ist das Steckenpferd der Gärtnerei Böck, deren Vielfalt an Frucht- und Frischgemüse, Jungpflanzen und biologischen Topfkräutern nur etwa 25 km vom Knuspr Warenhaus in Garching auf den Feldern in Neufahrn wachsen. Der aktuell heiß begehrte Spargel stammt unter anderem von Spargel & Erdbeeren Gänger, einem Familienbetrieb in vierter Generation aus der Nähe von Straubing, während der Demeterhof Stockner aus Eichenhof über Knuspr Radieschen, Schnittsalat oder Batavia frisch vom Feld und in bester Bio-Qualität verkauft.

Förderprogramm für die Genuss-Helden

Um den Partnern den Arbeitsalltag durch eine verlässliche und unbürokratische Zusammenarbeit zu erleichtern, hat Knuspr das sogenannte " " ins Leben gerufen. Das kostenlose und freiwillige Förderprogramm bietet regionalen Produzenten und Landwirten unter anderem Unterstützung bei nachhaltigen Verpackungslösungen, der Logistik und bei der Vermarktung.

Bei Knuspr finden Sie beste Qualität aus artgerechter Haltung. © Knuspr

Künftig werden die Teilnehmer des Programms noch von vielen weiteren Vorteilen profitieren, wie im Rahmen des "Frische-Events" erstmals berichtet wurde. Dazu zählen beispielsweise neue Verpackungsetiketten mit individuellem Storytelling, die Organisation von Schulungen zu Themen wie landwirtschaftliche Innovation und Digitalisierung, die Bereitstellung von Carbon-Footprint-Analysen oder der Aufbau eines Pools von Erntehelfern.