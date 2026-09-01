Sommer vorbei? Von wegen! So wird das Wetter in Bayern

Die ganz heißen Tage sind vorüber, doch der Sommer gibt sich in Bayern noch nicht geschlagen.

Bayern stehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zwei warme und freundliche Tage bevor. Die Meteorologen erwarten heute in Nord- und Südbayern gleichermaßen einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken mit Höchstwerten bis zu 25 Grad. In der Nacht zum Mittwoch jedoch kühlt es schon herbstlich ab, die Tiefstwerte sollen zwischen acht und zwölf Grad liegen.

Auch am Mittwoch wird es demnach bei einer Mischung von Sonne und Wolken im größten Teil Bayerns trocken bleiben. Lediglich in Alpennähe erwartet der Wetterdienst am Nachmittag und Abend Schauer und vereinzelte Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen erneut bei 25 Grad, an der unteren Donau sind bis zu 26 Grad möglich.

Spätsommer zeigt sich freundlich

Am Donnerstag hingegen könnte es im Süden freundlicher werden als im Norden: Nach wolkigem Start in den Tag ist in der Südhälfte im Tagesverlauf laut DWD immer mehr Sonnenschein zu erwarten. Im nördlichen Franken hingegen sind demnach wechselnde bis starke Bewölkung und leichter Regen zu erwarten. Richtung Donau zeigt sich zunehmend die Sonne.