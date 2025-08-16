AZ-Plus
Freilaufender Hund greift Spaziergängerin mit zwei Hunden an

Eine Frau geht mit ihren beiden Hunden Gassi. Plötzlich geht ein herrenloser Hund auf ihre Hunde los - und beißt dann die Spaziergängerin in die Hand.
Als die Frau ihren Hund retten möchte, wird sie selbst von dem fremden Hund angegriffen. (Symbolbild)
Vilshofen an der Donau

Eine 57-jährige Frau ist von einem freilaufenden Hund bei einem Spaziergang in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) gebissen worden. Zuvor hatte das Tier einen ihrer Hunde angegriffen, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau war demnach mit zwei Hunden spazieren, als ein herrenloser Hund auf sie zusteuerte und einen ihrer Vierbeiner angriff. Die 57-Jährige wollte die Hunde trennen, dabei wurde sie den Angaben zufolge von dem fremden Hund in die Hand gebissen. Mit leichten Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Ein Tierarzt kümmerte sich demnach um den angegriffenen Hund der Frau. 

Der Halter des freilaufenden Hundes konnte laut Angaben der Polizei ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Hundehalter laufen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.