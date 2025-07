Freie Wähler küren Piazolo zum OB-Kandidaten in München

Michael Piazolo soll für die Freien Wähler Oberbürgermeister von München werden. Die Partei schickt den früheren bayerischen Kultusminister ins Rennen um den Posten des Rathaus-Chefs.

München

Der frühere bayerische Kultusminister Michael Piazolo zieht für die Freien Wähler in den Kommunalwahlkampf als Oberbürgermeister-Kandidat für München. Damit sei die Partei prominent aufgestellt, teilte ein Sprecher mit. Piazolo will nach eigenen Worten "mit Volldampf" loslegen.

Die Münchnerinnen und Münchner hätten es verdient, dass es "in unserer wunderschönen Stadt bei den Kernthemen Sicherheit, Verkehr, Bildung und Soziales endlich tatkräftig vorangeht. Wir brauchen in München mehr Dynamik und Schwung", sagte der OB-Kandidat. In den vergangenen Jahren sei zu viel angekündigt und zu wenig umgesetzt worden, monierte er.

Piazolo, der zugleich Bezirksvorsitzender der Freien Wähler München ist, habe unter anderem die Volksbegehren "Abschaffung der Studiengebühren", "Wahlfreiheit G8 und G9" sowie "Abschaffung der Straßenausbaubeiträge" maßgeblich vorangetrieben und sich als Kultusminister unter anderem für die Digitalisierung an Schulen eingesetzt.

CSU schickt Clemens Baumgärtner ins Rennen

Auch die Münchner CSU hat die Weichen für die Kommunalwahl gestellt: Sie schickt den Ex-Wirtschaftsreferenten und Wiesnchef Clemens Baumgärtner ins Rennen um das Oberbürgermeister-Amt in der Landeshauptstadt. Amtierender Rathaus-Chef ist seit 2014 der SPD-Politiker Dieter Reiter, der bereits Interesse für eine erneute Kandidatur signalisiert hat.