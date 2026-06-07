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Freibadwetter am Montag in Bayern – danach folgt Wetterumschwung

Erst Sonne, dann Regen: Am Montag wird’s in Bayern richtig warm, doch schon am Dienstag kippt das Wetter. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage vorhersagt.
AZ/dpa |
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Am Montag dürfte es viele Menschen in die Freibäder des Freistaats ziehen. (Symbolbild)
Am Montag dürfte es viele Menschen in die Freibäder des Freistaats ziehen. (Symbolbild) © Carsten Koall/dpa

Nach kühleren Temperaturen wird es allmählich wieder sommerlich warm im Freistaat. Heute könnte es für die Liegewiese im Freibad noch etwas frisch sein. Nach Schulschluss dürfte es am Montag dann aber etwa viele Schülerinnen und Schüler in die Freibäder ziehen, bevor das Wetter wieder schlechter wird. 

Heute werden laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Bayern noch viele Wolken am Himmel zu sehen sein. Im Süden kann es am Morgen noch einzelne Schauer geben. Im Tagesverlauf soll dann immer häufiger die Sonne durchscheinen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 19 Grad am Fichtelgebirge und 25 Grad im Süden des Landes. 

In der Nacht verziehen sich die Wolken laut DWD dann nach und nach, sodass es zu Beginn des Tages Sonne satt gibt. Die Temperaturen steigen dazu auf 24 bis 28 Grad. Erst am Abend rechnen die Wetterexperten mit aufziehenden Wolken aus dem Westen. Im westlichen Franken und in den Alpen können auch einzelne Tropfen Regen fallen. 

Am Dienstag wird das Wetter dann wieder deutlich schlechter. Der DWD rechnet mit viel Regen. Im Laufe des Tages ziehen die Regenwolken in Richtung Bayerischer Wald ab. Dazu wird es deutlich kühler mit 14 bis 20 Grad.

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