Frauen mit Flüssigkeit bespritzt – Verdächtiger gefasst

In Hof bespritzt ein Mann immer wieder Frauen mit einer übelriechenden Flüssigkeit. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.
Die Polizei hat einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. (Symbolbild)
Die Polizei hat einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
In Hof an der Saale hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter in einem andauernden Belästigungsfall gegen Frauen festgenommen. Seit März 2025 habe man vier Fälle registriert, in denen junge Frauen mit einer "übelriechenden Flüssigkeit" bespritzt worden seien, teilte die Polizei mit. Nun haben die Beamten einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf ätzende oder gesundheitsschädliche Substanzen.

Wie genau der Tatverdächtige die Flüssigkeit auf die Frauen spritzte, war einem Polizeisprecher zufolge zunächst unklar. Teilweise habe der Tatverdächtige die Opfer währenddessen mit einem Mobiltelefon gefilmt. Überwachungskameras haben den Angaben zufolge den letzten bekannten Vorfall gefilmt. Diese führten Ende August zur vorläufigen Festnahme des 25-Jährigen. Das Mobiltelefon wurde sichergestellt und werde ausgewertet.

Der Tatverdächtige muss sich laut Polizei nun einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen stellen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

