Frau zieht sich auf Fest aus und tanzt zur Musik

Eine Frau tanzt bei einem Fest nackt in einem Augsburger Park. Dann kommt die Polizei.

Augsburg

Eine Frau hat sich bei einem Fest in einem Augsburger Park ausgezogen und nackt zur Musik getanzt. Eine Zeugin habe deshalb am Sonntag die Polizei in den Wittelsbacher Park gerufen, teilten die Ermittler mit. Die Beamten nahmen die 38-Jährige in Gewahrsam. Gegen sie wird nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt.

Was die Frau zur unbekleideten Tanzeinlage motivierte, konnte die Polizei nicht sagen. Es gebe bislang aber keine Hinweise auf eine psychische Auffälligkeit.