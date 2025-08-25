Frau zieht sich auf Fest aus und tanzt zur Musik
Audio von Carbonatix
Eine Frau hat sich bei einem Fest in einem Augsburger Park ausgezogen und nackt zur Musik getanzt. Eine Zeugin habe deshalb am Sonntag die Polizei in den Wittelsbacher Park gerufen, teilten die Ermittler mit. Die Beamten nahmen die 38-Jährige in Gewahrsam. Gegen sie wird nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt.
Was die Frau zur unbekleideten Tanzeinlage motivierte, konnte die Polizei nicht sagen. Es gebe bislang aber keine Hinweise auf eine psychische Auffälligkeit.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
- Themen:
- Polizei
