AZ-Plus

Frau wird von Hund im Watt unter Wasser gedrückt

Ein Hund will vom Watt an das Ufer gelangen. Dabei gerät er in Panik und drückt eine Frau unter Wasser. Der Notfall hätte schlimm enden können.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Frau kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Die Frau kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Westerdeichstrich

Eine Wattwanderin ist in der Nähe vom schleswig-holsteinischen Büsum von einem Hund unter Wasser gedrückt und dabei verletzt worden. Die 56-Jährige aus München verlor am Mittwoch für einen Moment das Bewusstsein, wie die Polizei mitteilte. Der Hund der Frau soll im Priel in Panik geraten sein und seine Besitzerin unter Wasser gedrückt haben, als er sich an das rettende Ufer begeben wollte. 

Ein Tourist rettete die Frau. Sie kam in ein Krankenhaus, der Hund blieb unverletzt. Die Polizei warnt vor den Gefahren beim Wattwandern. Strömungen, Nebel oder steigendes Wasser könnten binnen Minuten lebensgefährlich werden.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.