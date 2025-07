Frau wird auf Parkplatz von Radlader erfasst und stirbt

Ein Mann ist auf einem Supermarkt-Parkplatz im Landkreis Altötting mit einem Radlader unterwegs und übersieht eine Fußgängerin. Der Unfall endet für die Frau tödlich.

Die Frau starb laut Polizei noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen. (Symbolbild)

Burgkirchen an der Alz

Eine 73-Jährige ist auf dem Parkplatz eines Supermarktes im oberbayerischen Landkreis Altötting von einem Radlader erfasst und tödlich verletzt worden. Der 44 Jahre alte Fahrer des Radladers mit montiertem Mähwerk war am Vormittag in Burgkirchen an der Alz auf dem Parkplatz unterwegs und habe die Frau übersehen, teilte die Polizei mit.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versuchten laut Polizei vergeblich, die 73-Jährige wiederzubeleben. Sie starb demnach noch am Unfallort. Weshalb der Mann mit dem Radlader auf dem Parkplatz gefahren war, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Er habe dort allerdings keine Arbeiten durchgeführt. Auch warum er die Frau übersehen hatte, war zunächst unklar.

Die Staatsanwaltschaft gab den Angaben nach Gutachten in Auftrag, um den genauen Unfallhergang zu klären. Die Polizei ermittle nun wegen fahrlässiger Tötung gegen den 44-Jährigen.