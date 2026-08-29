Frau will nicht allein sein, wählt 112 und greift Beamte an

Eine Frau möchte ihren Geburtstag nicht alleine feiern - und ruft den Rettungsdienst. Vor Ort stellen die Sanitäter fest, dass sie unverletzt ist, aber stark alkoholisiert. Die Frau wird aggressiv.

Marktoberdorf

Eine alkoholisierte Frau hat in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) den Rettungsdienst unter Vorwand einer Verletzung zu sich gerufen, weil sie ihren Geburtstag nicht alleine feiern wollte. Vor Ort beleidigte die 38-jährige Frau am Freitagabend den Rettungsdienst und eingetroffene Polizeibeamte, wie die Polizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest soll einen Wert von über zwei Promille ergeben haben. Die Frau soll versucht haben, die Beamten anzugreifen.

Psychischer Ausnahmezustand

Sie befand sich nach Angaben der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auf dem Weg in das Krankenhaus soll sie mit ihren Füßen gegen den Kopf einer Rettungssanitäterin und eines Beamten getreten und versucht haben, einen Beamten zu beißen. Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichem Angriff auf Polizeibeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.