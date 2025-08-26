AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Frau will Flasche an Feuermelder öffnen und löst Alarm aus

Frau will Flasche an Feuermelder öffnen und löst Alarm aus

Feuerwehrleute eilen wegen eines Alarms zum Münchner Hauptbahnhof. Doch der Auslöser ist alles andere als ein Notfall.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Alarm löste einen nächtlichen Einsatz von Bundespolizei und Feuerwehr am Hauptbahnhof aus. (Archivbild)
Der Alarm löste einen nächtlichen Einsatz von Bundespolizei und Feuerwehr am Hauptbahnhof aus. (Archivbild) © Matthias Balk/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

München

Eine 18-Jährige hat einen Feuermelder als Flaschenöffner missbraucht und damit einen Alarm am Münchner Hauptbahnhof ausgelöst. Die junge Frau habe versucht, eine Bierflasche am Melder zu öffnen, und dabei die Glasscheibe zertrümmert, teilte die Bundespolizei mit. Wegen des Alarms seien Feuerwehrleute ins Tiefgeschoss des Hauptbahnhofs geeilt.

Schnell habe sich herausgestellt, dass die 18-Jährige für den Fehlalarm verantwortlich war. Aus Aufnahmen der Videoüberwachung habe sich ergeben, dass die junge Frau und zwei Begleiter erst kurz zuvor von der Bundespolizei kontrolliert worden waren. Gegen die 18-Jährige werde wegen des Verdachts des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen ermittelt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.