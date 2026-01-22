AZ-Plus
Millionenschaden beim Ausparken verursacht: Frau rammt Ladesäule

Eine Autofahrerin fährt auf einem Wertheimer E-Ladepark aus einer Parklücke - und stößt gegen ein anderes Auto, eine Ladesäule und einen Container. Das wird teuer.
AZ/dpa |
Reichlich Blechschaden hat eine Autofahrerin auf einem Elektro-Ladepark in Wertheim verursacht. (Symbolbild)
Reichlich Blechschaden hat eine Autofahrerin auf einem Elektro-Ladepark in Wertheim verursacht. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Beim Ausparken hat eine Autofahrerin in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) an der Grenze zu Bayern einen Millionenschaden verursacht. Polizeiangaben zufolge wollte die 22-Jährige in einem Elektro-Ladepark vorwärts aus ihrer Parklücke fahren.

Dabei fuhr sie einem anderen Wagen auf, der zunächst neben ihr gestanden hatte und ebenfalls ausparkte. In der Folge stieg sie mutmaßlich aus Schreck wieder auf das Gaspedal und fuhr gegen eine Ladesäule, über einen Zaun und gegen einen Container, in dem ein hochwertiger Stromspeicher verbaut war. 

Millionenschaden bei Auspark-Unfall

An dem Container entstand am Montagabend ein Schaden von rund einer Million Euro. Die Schäden an Säule, Zaun und den Autos schätzte die Polizei auf weitere rund 200.000 Euro.

