Frau tot in Wohnung gefunden - Tatverdächtiger festgenommen

Eine junge, sechsfache Mutter wird in Oberbayern tot aufgefunden. Ihr 36-jähriger Ehemann steht unter dringendem Tatverdacht.

Krailling

Eine 29-jährige Frau ist in Krailling im Landkreis Starnberg tot aufgefunden worden. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Abend mit. Demnach verständigten Anwohner die Beamten, nachdem sie einen blutenden Mann in der Gautinger Straße gesehen hatten.

Bei der anschließenden Überprüfung der Wohnung des Mannes entdeckte die Polizei den Angaben nach die tote Frau. "Sie war offenbar gewaltsam ums Leben gekommen", teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei der Toten um die Ehefrau des 36-jährigen Tatverdächtigen. Er soll am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die sechs Kinder der mutmaßlich getöteten Mutter im Alter zwischen vier und zehn Jahren wurden in die Obhut des Jugendamtes Starnberg gegeben.