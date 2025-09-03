AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Frau stürzt beim Wandern mit Ehemann im Allgäu ab und stirbt

Frau stürzt beim Wandern mit Ehemann im Allgäu ab und stirbt

Ein Ehepaar aus Hessen ist bei Oberstdorf auf einem Grat unterwegs, als die Frau an einer ausgesetzten Stelle ausrutscht. Retter können sie nur noch tot bergen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Polizei und Bergwacht haben die Frau nur noch tot bergen können. (Symbolbild)
Polizei und Bergwacht haben die Frau nur noch tot bergen können. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Oberstdorf

Eine Frau aus Hessen ist beim Wandern mit ihrem Ehemann im Allgäu abgestürzt und gestorben. Die 51-Jährige sei mit ihrem Mann auf einem Grat zwischen zwei Gipfeln am Schattenberg bei Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) unterwegs gewesen, als sie an einer ausgesetzten Stelle ausgerutscht sei, teilte die Polizei mit. Die Frau sei über eine Grasfläche geschlittert und dann in eine Geröllrinne gestürzt.

Erst rund 200 Meter tiefer sei die Frau liegen geblieben. Rettungskräfte von Bergwacht und Polizei hätten die 51-Jährige per Hubschrauber nur noch tot bergen können. Wie genau es zu dem Sturz kam, sei Teil der Ermittlungen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.