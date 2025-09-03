Frau stürzt beim Wandern mit Ehemann im Allgäu ab und stirbt

Ein Ehepaar aus Hessen ist bei Oberstdorf auf einem Grat unterwegs, als die Frau an einer ausgesetzten Stelle ausrutscht. Retter können sie nur noch tot bergen.

Oberstdorf

Eine Frau aus Hessen ist beim Wandern mit ihrem Ehemann im Allgäu abgestürzt und gestorben. Die 51-Jährige sei mit ihrem Mann auf einem Grat zwischen zwei Gipfeln am Schattenberg bei Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) unterwegs gewesen, als sie an einer ausgesetzten Stelle ausgerutscht sei, teilte die Polizei mit. Die Frau sei über eine Grasfläche geschlittert und dann in eine Geröllrinne gestürzt.

Erst rund 200 Meter tiefer sei die Frau liegen geblieben. Rettungskräfte von Bergwacht und Polizei hätten die 51-Jährige per Hubschrauber nur noch tot bergen können. Wie genau es zu dem Sturz kam, sei Teil der Ermittlungen.