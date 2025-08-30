AZ-Plus

Frau stürzt beim Klettern ab - schwer verletzt

Ein Absturz aus großer Höhe, eine schwer zugängliche Unglücksstelle: Nach dem Unfall einer Kletterin ermitteln nun Sachverständige für Kletterunfälle.
dpa |
Helfer von der Feuerwehr, vom Bayerischen Roten Kreuz und der Bergwacht kümmerten sich um die Frau. (Symbolbild)
Helfer von der Feuerwehr, vom Bayerischen Roten Kreuz und der Bergwacht kümmerten sich um die Frau. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa
Neuhaus an der Pegnitz

Eine 37 Jahre alte Frau ist beim Klettern am Maximilianfelsen im Landkreis Nürnberger Land abgestürzt und hat schwere Verletzungen erlitten. Der Felsen befindet sich in der Nähe der Ortschaft Krottensee, einem Teil von Neuhaus an der Pegnitz. Die Frau aus München sei zusammen mit ihrem Freund in der Wand unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. 

Vermutlich wegen eines Handhabungsfehlers im Umgang mit der Kletterausrüstung stürzte sie aus größerer Höhe ab. Bei einem Einsatz mit Feuerwehr, Bayerischem Roten Kreuz, Bergwacht und drei Notärzten wurde die Verunglückte erstversorgt. Dann brachte ein Rettungshubschrauber die Frau in ein Krankenhaus, wo sie operiert wurde, wie es hieß. 

Die Unglücksstelle sei sehr schwer zugänglich gewesen, schrieb die Polizei. Sachverständige für Kletterunfälle beim Polizeipräsidium Regensburg würden nun den Unfall untersuchen.

