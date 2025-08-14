AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Frau stürzt bei Wanderung in Wasserfall und stirbt: Ehemann springt hinterher

Frau stürzt bei Wanderung in Wasserfall und stirbt: Ehemann springt hinterher

Eine Mutter, ihr Ehemann und drei Kinder brechen zum Wandern in den Alpen auf. An einem Wasserfall kommt es zu einem folgenschweren Unglück.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Einsatzkräfte haben nur noch die Leiche der Frau bergen können. (Symbolbild)
Die Einsatzkräfte haben nur noch die Leiche der Frau bergen können. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Eine Frau ist beim Wandern mit ihrer Familie in den Alpen in einen Wasserfall gestürzt und gestorben. Ihr Ehemann sprang ihr hinterher, konnte sie aber nicht mehr retten, sagte ein Polizeisprecher. Er wurde bei dem Rettungsversuch schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe allerdings nicht, hieß es. Zuerst hatte die "Passauer Neue Presse" über das Unglück berichtet.

Frau stirbt bei Absturz in den Alpen

Die Einsatzkräfte bargen die Leiche der Frau am Mittwochabend aus dem Wasserfall bei Garmisch-Partenkirchen. Bei der toten Frau handelt es sich um eine 49 Jahre alte Touristin, sagte eine Polizeisprecherin.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.