Frau stürzt bei Wanderung in Wasserfall und stirbt: Ehemann springt hinterher

Eine Mutter, ihr Ehemann und drei Kinder brechen zum Wandern in den Alpen auf. An einem Wasserfall kommt es zu einem folgenschweren Unglück.

Eine Frau ist beim Wandern mit ihrer Familie in den Alpen in einen Wasserfall gestürzt und gestorben. Ihr Ehemann sprang ihr hinterher, konnte sie aber nicht mehr retten, sagte ein Polizeisprecher. Er wurde bei dem Rettungsversuch schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe allerdings nicht, hieß es. Zuerst hatte die "Passauer Neue Presse" über das Unglück berichtet.

Frau stirbt bei Absturz in den Alpen

Die Einsatzkräfte bargen die Leiche der Frau am Mittwochabend aus dem Wasserfall bei Garmisch-Partenkirchen. Bei der toten Frau handelt es sich um eine 49 Jahre alte Touristin, sagte eine Polizeisprecherin.