Frau stirbt nach Zusammenstoß mit Müllfahrzeug

Ein Mann ist mit seiner Beifahrerin in einem Wohnwagen unterwegs. Dann kommt er auf die Gegenfahrbahn. Dort fährt ihnen ein Müllfahrzeug entgegen - mit fatalen Folgen.

Die Straße wurde an der Unfallstelle voll gesperrt. (Symbolbild)

Schöntal

Eine Beifahrerin ist in der Oberpfalz gestorben, nachdem ihr Fahrzeug samt Wohnwagen mit einem Müllfahrzeug zusammengestoßen ist. Am Steuer des Gespanns saß ein 60 Jahre alter Mann, der bei dem Unfall schwer verletzt wurde, wie die Polizei mitteilte. Zwei Ersthelfer sowie der Fahrer des Müllfahrzeugs wurden am Montag bei Schönthal (Landkreis Cham) leicht verletzt.

Der 60-Jährige geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Nach dem Unfall fing sein Gespann Feuer. Er kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.