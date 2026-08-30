Tödlicher Messerangriff am Bahnhof Rosenheim: 31-Jährige stirbt

Eine 31-jährige Frau wird nachts mit einem Messer angegriffen - und stirbt im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Tatverdächtig ist ein junger Mann.

Eine Frau ist in der Nacht im Bahnhof von Rosenheim in Oberbayern mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Ein 27-jähriger Deutscher wurde unter dringendem Tatverdacht noch am Tatort festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau - eine 31-jährige Britin - wurde ins Krankenhaus gebracht, erlag dort aber ihren schweren Verletzungen. Die Hintergründe und das Motiv der Tat waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.