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Tödlicher Messerangriff am Bahnhof Rosenheim: 31-Jährige stirbt

Eine 31-jährige Frau wird nachts mit einem Messer angegriffen - und stirbt im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Tatverdächtig ist ein junger Mann.
AZ/dpa |
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Ein Verdächtiger wurde am Tatort festgenommen. (Symbolbild)
Ein Verdächtiger wurde am Tatort festgenommen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine Frau ist in der Nacht im Bahnhof von Rosenheim in Oberbayern mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Ein 27-jähriger Deutscher wurde unter dringendem Tatverdacht noch am Tatort festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau - eine 31-jährige Britin - wurde ins Krankenhaus gebracht, erlag dort aber ihren schweren Verletzungen. Die Hintergründe und das Motiv der Tat waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

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