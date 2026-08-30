Tödlicher Messerangriff am Bahnhof Rosenheim: 31-Jährige stirbt
Eine Frau ist in der Nacht im Bahnhof von Rosenheim in Oberbayern mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Ein 27-jähriger Deutscher wurde unter dringendem Tatverdacht noch am Tatort festgenommen, wie die Polizei mitteilte.
Die Frau - eine 31-jährige Britin - wurde ins Krankenhaus gebracht, erlag dort aber ihren schweren Verletzungen. Die Hintergründe und das Motiv der Tat waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.
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