Frau stirbt bei Flutwelle in Höllentalklamm - Suche nach vermisster Person geht wohl weiter

Eine Flutwelle in der Höllentalklamm hat am Montagnachmittag eine Brücke und mehrere Menschen mitgerissen. Acht wurden aus dem Wasser gerettet, Helfer konnten eine der Vermissten nur noch tot bergen. Die Suche nach einem zweiten Vermissten soll am Mittwoch wohl weitergehen.

18. August 2021 - 11:56 Uhr | AZ/dpa

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen nach einer Flutwelle in der Höllentalklamm bereit, um im Notfall Opfer aus dem Fluss Hammersbach zu bergen. © Peter Kneffel/dpa

Grainau - Die Flutwelle in der Höllentalklamm hat ein Todesopfer gefordert, eine weitere Person wird weiter vermisst. Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, wurde gegen 8.30 Uhr eine leblose Person im Wasser gesichtet. Die Helfer bargen den Körper anschließend aus dem Wasser, doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Nun ermittelt die Polizei bezüglich der Identität sowie der Todesumstände. Die Suche nach dem weiteren Vermissten wurde am Dienstagnachmittag vorerst eingestellt, am Mittwoch wird sie aber wohl wieder aufgenommen, wie der "BR" berichtet. Mit einer Drohne soll nach dem Opfer gesucht werden. Am Vormittag treffen sich die Einsatzkräfte in Grainau, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Die Polizei hofft auch, die geborgene tote Frau im Laufe des Tages identifizieren zu können. Am Dienstag sagte ein Polizeisprecher, alle relevanten Bereiche seien mehrfach abgesucht worden, jedoch ohne Erfolg. Sollte sich die Person noch in der Klamm nahe Grainau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen befinden, gebe es angesichts der seit dem Unglück verstrichenen Zeit und der großen Wassermassen wenig Hoffnung, sie lebend zu finden. Flutwelle in Höllentalklamm: Mehrere Vermisste, 150 Helfer im Einsatz Acht Menschen wurden von Rettungskräften in Sicherheit gebracht. Sechs von ihnen wurden aus der Schlucht gerettet, wo sie vom Wasser eingeschlossen waren. Zwei weitere wurden weiter oben aus der Klamm geborgen. Sie seien unterkühlt und durchnässt, aber sonst wohlauf, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend. Mindestens zwei Personen werden laut Polizei noch vermisst. © Peter Kneffel/dpa Neben etlichen Streifenfahrzeugen aus der Region wurde auch ein Polizeihubschrauber angefordert. Rund 150 Helfer waren am Montagabend im Einsatz, hieß es – darunter auch speziell ausgebildete Canyon-Retter der Bergwacht. 108 Menschen von Hütten ins Tal gebracht Helfer haben nach der Flutwelle 108 Menschen von oberhalb gelegenen Hütten ins Tal gebracht. Einsatzkräfte der Bergwacht hätten am frühen Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr mit der Evakuierung von sieben Menschen aus den sogenannten Knappenhäusern begonnen, teilte das Bayerische Rote Kreuz mit. Zudem begleitete die Bergwacht weitere 101 Menschen von der Höllentalangerhütte ins Tal. Die 108 Menschen hätten die Nacht in den Hütten verbracht und seien unverletzt. Staatsanwaltschaft leitet Vorermittlungen ein Die Staatsanwaltschaft München II hat inzwischen Vorermittlungen eingeleitet. "Wir haben Vorermittlungen eingeleitet, um zu prüfen, ob eine Straftat im Raum steht", sagte die Sprecherin der Behörde, Andrea Mayer, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Im Raum stehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung. Gegen konkrete Personen richteten sich die Überprüfungen bisher aber nicht. Frage nach Unglücksursache Am Unglückstag soll die Klamm geöffnet gewesen sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Sonntagnachmittag vor unwetterartigen Entwicklungen im Alpenraum gewarnt. In der Nacht zum Montag sei eine Vorabinformation für die Region mit der Möglichkeit von bis zu 40 Litern Regen pro Quadratmeter und Stunde herausgegeben worden. Im Laufe des Montags wurde aktualisiert und vor Regenfällen und Gewittern mit geringeren Regenmengen bis 25 Liter gewarnt. Wie es dennoch zu einer Flutwelle in dieser bisher unbekannten Dimension kommen konnte, ist offen. Spekulationen, dass Bäume oder Äste einen Damm gebildet haben könnten, der plötzlich brach, bestätigen sich laut Polizeisprecher Dominik Schrankl bisher nicht. Dem Vernehmen nach überraschte die Wucht des Wassers auch Ortskundige und Einheimische. Grainaus Erster Bürgermeister Stephan Märkl (CSU) äußerte sich trotz Anfragen nicht zu dem Unglück.