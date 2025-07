Frau sperrt Hund am Schloss Neuschwanstein in Schließfach

Frauchen will das Schloss besichtigen - ihren Hund sperrt die Besucherin derweil in ein Schließfach. Dieses muss er sich bei hohen Temperaturen mit einem Kinderwagen teilen.

Schwangau

Eine Frau hat ihren Hund am Schloss Neuschwanstein in ein Schließfach für Wertsachen gesperrt. In der Zwischenzeit wollte sie das Schloss besichtigen, wie die Polizei mitteilte.

Aufmerksame Touristen hätten beobachtet, wie der Hund eingeschlossen wurde. Trotz mehrfacher Hinweise auf die vorherrschenden Temperaturen am Samstag im Ostallgäu habe sie das Tier eingesperrt und sei gegangen. Schließlich wurde der Sicherheitsdienst informiert. Er befreite demnach den mittelgroßen Hund mit einer Schulterhöhe von etwa 60 Zentimetern. In dem Schließfach war den Angaben zufolge zusätzlich ein Kinderwagen abgestellt, der bereits die Hälfte der Box belegte.

Der Hund war unverletzt - "nichtsdestotrotz sichtlich erfreut, als er aus dem bereits aufgeheizten Schließfach gerettet wurde", wie die Polizei mitteilte. Polizisten nahmen ihn mit auf die Dienststelle. Gegen die Hundehalterin wurde ein Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet.