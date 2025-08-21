AZ-Plus

Frau schwer verletzt – Partner in Untersuchungshaft

Nach einer Auseinandersetzung hat eine Frau schwere Verletzungen. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen den Lebenspartner der Frau.
In Unterfranken befindet sich ein 54-Jähriger nach einer Gewalttat in Untersuchungshaft. (Symbolbild)
In Unterfranken befindet sich ein 54-Jähriger nach einer Gewalttat in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa
Partenstein

Ein 54-Jähriger ist nach einer Auseinandersetzung im häuslichen Bereich in Partenstein (Landkreis Main-Spessart) festgenommen worden. Seine 60-jährige Lebenspartnerin erlitt schwere Verletzungen im Oberkörperbereich, die durch körperliche Gewalteinwirkung entstanden sein sollen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg am Donnerstag mitteilten. Der Mann sei noch vor Ort festgenommen worden.

Der Notruf sei am Mittwoch gegen 17.50 Uhr bei der Polizei eingegangen. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Lohr am Main und umliegender Dienststellen rückten demnach aus und trafen vor Ort auf den Verdächtigen sowie die verletzte Frau. Der Rettungsdienst übernahm ihre medizinische Versorgung.

Die Kriminalpolizei Würzburg nahm den Angaben nach noch am Abend Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts auf. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Untersuchungshaftbefehl gegen den 54-Jährigen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

