Frau muss nach Bergtour im Freien übernachten
Die Mitarbeiterin einer Berghütte hat ohne Schlafsack oder Zelt nahe Schönau am Königssee (Landkreis Berchtesgadener Land) an einem Berg übernachtet. Die 62-Jährige hatte wegen Nebel und Dunkelheit nicht mehr von ihrer abendlichen Tour zurückgefunden, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mitteilte.
Kollegen meldeten die Frau am späten Freitagabend als vermisst. Wegen schlechten Wetters und schlechter Sicht sei die Suche per Hubschrauber in der Nacht abgebrochen worden.
Am frühen Samstagmorgen setzten unter anderem Kräfte von Bergwacht und Polizei, Hundestaffeln und ein Notarzt die Suche fort. Die Frau sei schließlich von selbst wohlbehalten, aber unterkühlt zur Hütte zurückgekehrt.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
