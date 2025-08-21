AZ-Plus

Frau lässt Liege am See zurück - größerer Sucheinsatz

Ein Angler bemerkt, dass eine ältere Frau ihren Badetag vorbereitet hat, aber stundenlang nicht zurückkehrt. Eine größere Suche beginnt - bis der Grund für ihr Verschwinden klar wird.
dpa |
Polizei, Wasserwacht, Rettungsdienst und Feuerwehr waren bei der Suche der Frau im Einsatz. (Symbolbild)
Polizei, Wasserwacht, Rettungsdienst und Feuerwehr waren bei der Suche der Frau im Einsatz. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa
Roßhaupten

Eine Frau hat an einem schwäbischen See ihre Liege, Handtücher und eine Kühlbox zurückgelassen und so eine größere Suchaktion ausgelöst. Ein Angler hatte bemerkt, dass der Badeplatz am Schmuttersee bei Roßhaupten (Landkreis Ostallgäu) vorbereitet war, die ihm von früheren Besuchen am See bekannte Frau aber über Stunden nicht zurückkehrte, wie die Polizei mitteilte.

Daraufhin habe der Mann am Dienstag die Einsatzkräfte verständigt. Kräfte von Polizei, Wasserwacht, Rettungsdienst und Feuerwehr hätten an Land, mit Booten und per Hubschrauber nach der Frau gesucht, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Mit Beginn der Suche auf dem Wasser sei die verwunderte 66-Jährige dann plötzlich wohlbehalten zu ihrem Liegeplatz zurückgekehrt. Sie habe erklärt, lediglich eine Fahrradtour gemacht zu haben. 

Trotz der unnötigen Suche lobte die Polizei den aufmerksamen Angler. Badegästen riet sie, anderen Besuchern in der Nähe bei längerer Abwesenheit Bescheid zu geben, um die Gefahr für Missverständnisse zu verringern.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

