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Frau in Unterwäsche attackiert Senior in Bayern

Eine Frau verletzt einen 89-Jährigen, dabei trägt sie nur einen Slip und einen BH. Dann flüchtet sie mit einem Begleiter. Was steckt dahinter?
AZ/dpa |
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Die Polizei sucht nach der Frau in Unterwäsche und ihrem Begleiter. (Symbolbild)
Die Polizei sucht nach der Frau in Unterwäsche und ihrem Begleiter. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa
Kelheim

Eine nur mit Unterwäsche bekleidete Frau hat in einem Haus in Kelheim einen 89-Jährigen mit Pfefferspray und einem Holzstock attackiert. Der Mann wurde im Kopfbereich verletzt. Die Frau habe sich am Mittwochvormittag im Haus des Seniors aufgehalten, teilte die Polizei mit. Nach der Tat habe sie sich draußen eine kurze Jeanshose angezogen und sei dann zusammen mit einem Mann, der am Zaun wartete, zu Fuß weggegangen. 

Motiv und Hintergründe der Tat seien noch unklar. Zwischen der Frau, die im Haus nur Slip und BH trug, und dem Senior habe offenbar eine noch unbekannte Vorbeziehung bestanden, hieß es.

Der 89-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, das er noch am selben Tag wieder verlassen konnte. Die Frau und ihr Begleiter konnten trotz sofortiger Fahndung nicht mehr gefunden werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen um Hinweise.

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