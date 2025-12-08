Frau in Ingolstadt erstochen – Haftbefehl gegen Ex-Partner

In Ingolstadt eskaliert ein Streit: Trotz des Eingreifens ihrer Söhne stirbt eine 45-Jährige. Auch der mutmaßliche Täter wird verletzt - nun soll er in U-Haft kommen.

Ingolstadt

Nach der tödlichen Gewalttat an einer 45 Jahre alten Frau auf offener Straße in Ingolstadt ist ein Haftbefehl gegen den Ex-Partner des Opfers erlassen worden. Dem 49-Jährigen wird vorgeworfen, die Frau am Freitagabend nach einem Streit mit einem Küchenmesser niedergestochen und tödlich verletzt zu haben, wie die Polizei mitteilte.

Nach Polizeiangaben hatten die 23 und 17 Jahre alten Söhne noch versucht, den mutmaßlichen Täter mit Tritten und Schlägen von ihrer Mutter fernzuhalten. Die Frau starb kurz nach dem Angriff im Krankenhaus.

Der Verdächtige war ebenfalls mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Am Wochenende habe die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den türkischen Staatsangehörigen beantragt, der dann auch vom Ermittlungsrichter erlassen worden sei, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei vorläufig weiter im Krankenhaus und werde dort von der Polizei überwacht, bis er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden könne.