AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Frau in Ingolstadt erstochen – Haftbefehl gegen Ex-Partner

Frau in Ingolstadt erstochen – Haftbefehl gegen Ex-Partner

In Ingolstadt eskaliert ein Streit: Trotz des Eingreifens ihrer Söhne stirbt eine 45-Jährige. Auch der mutmaßliche Täter wird verletzt - nun soll er in U-Haft kommen.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Ein 49-Jähriger soll auf offener Straße mit einem Küchenmesser auf seine Ex-Partnerin eingestochen und sie dabei tödlich verletzt haben.
Ein 49-Jähriger soll auf offener Straße mit einem Küchenmesser auf seine Ex-Partnerin eingestochen und sie dabei tödlich verletzt haben. © Stefan Hornberger/NEWS5/dpa
Ingolstadt

Nach der tödlichen Gewalttat an einer 45 Jahre alten Frau auf offener Straße in Ingolstadt ist ein Haftbefehl gegen den Ex-Partner des Opfers erlassen worden. Dem 49-Jährigen wird vorgeworfen, die Frau am Freitagabend nach einem Streit mit einem Küchenmesser niedergestochen und tödlich verletzt zu haben, wie die Polizei mitteilte.

Nach Polizeiangaben hatten die 23 und 17 Jahre alten Söhne noch versucht, den mutmaßlichen Täter mit Tritten und Schlägen von ihrer Mutter fernzuhalten. Die Frau starb kurz nach dem Angriff im Krankenhaus.

Der Verdächtige war ebenfalls mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Am Wochenende habe die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den türkischen Staatsangehörigen beantragt, der dann auch vom Ermittlungsrichter erlassen worden sei, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei vorläufig weiter im Krankenhaus und werde dort von der Polizei überwacht, bis er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden könne.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.