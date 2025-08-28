AZ-Plus

Frau im Supermarkt schwer verletzt – Ex-Partner flüchtet

Während ihres Einkaufs wird eine Mutter angegriffen – ihre Kinder sind dabei. Die Polizei sucht nach Zeugen und dem Täter.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. (Symbolbild)
Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Würzburg

In einem Würzburger Supermarkt soll ein Mann seine Ex-Freundin attackiert und schwer verletzt haben. Die minderjährigen Kinder der 33-Jährigen hätten den Angriff miterleben müssen, teilte die Polizei mit. 

Ob der 38-jährige seine Ex-Partnerin zufällig getroffen hatte, war zunächst unklar, wie ein Sprecher sagte. Durch die Schläge sei die Frau zu Boden gesackt. Auch danach soll der Täter sie weiter attackiert und getreten haben. Die 33-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Die Kripo Würzburg wertet nun die Videoaufzeichnungen aus dem Supermarkt aus. Es werden Zeugen gesucht. Insbesondere zwei, die die Frau am Boden liegend gesehen haben sollen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.