Frau im Supermarkt schwer verletzt – Ex-Partner flüchtet
Audio von Carbonatix
In einem Würzburger Supermarkt soll ein Mann seine Ex-Freundin attackiert und schwer verletzt haben. Die minderjährigen Kinder der 33-Jährigen hätten den Angriff miterleben müssen, teilte die Polizei mit.
Ob der 38-jährige seine Ex-Partnerin zufällig getroffen hatte, war zunächst unklar, wie ein Sprecher sagte. Durch die Schläge sei die Frau zu Boden gesackt. Auch danach soll der Täter sie weiter attackiert und getreten haben. Die 33-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr.
Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Die Kripo Würzburg wertet nun die Videoaufzeichnungen aus dem Supermarkt aus. Es werden Zeugen gesucht. Insbesondere zwei, die die Frau am Boden liegend gesehen haben sollen.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
- Themen:
- Polizei
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen