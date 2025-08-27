AZ-Plus

Frau im Streit schwer verletzt - Ex-Mann in U-Haft

Bei einer Auseinandersetzung in einer Tiefgarage wird eine Frau schwer verletzt. Der Ex-Mann flieht zunächst.
dpa |
Die Polizei nahm den Mann bei sich zu Hause fest. (Symbolbild)
Die Polizei nahm den Mann bei sich zu Hause fest. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa
Nürnberg

Weil er seine Ex-Frau im Streit in Nürnberg schwer verletzt haben soll, ist ein 42-Jähriger in Untersuchungshaft genommen worden. Er habe die ebenfalls 42-Jährige mit einem scharfen Gegenstand im Gesicht und am Oberschenkel verletzt, teilte die Polizei mit. Vom Tatort - einer öffentlichen Tiefgarage - flüchtete er am Montag zunächst. 

Die Polizei fand ihn demnach dann zu Hause und nahm ihn fest. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung. Die Frau kam nach dem Angriff ins Krankenhaus.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

