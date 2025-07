Frau fährt unter Cannabiseinfluss mit Auto zur Polizei

Gegen eine Frau wird ermittelt, weil sie unter Cannabiseinfluss mit dem Auto gefahren ist. Sie war unterwegs zu einer Vorladung bei der Polizei.

Schwabmünchen

Eine Frau ist mit ihrem Auto unter Cannabiseinfluss zu einer Vorladung bei der Polizei gefahren. Nun wird wegen einer Ordnungswidrigkeit gegen sie ermittelt, wie die Polizei mitteilte.

Die 36-Jährige fuhr demnach am Freitag mit dem Auto zu einer Vernehmung bei der Polizei in Schwabmünchen (Landkreis Augsburg), zu der sie wegen eines Ladendiebstahls vorgeladen war. Während der Vernehmung habe die Frau drogentypische Auffälligkeiten gezeigt. Ein Drogentest reagierte den Angaben zufolge auf THC. Die Vernehmung sei normal durchgeführt worden, da der Drogeneinfluss nicht so gravierend gewesen sei, sagte ein Polizeisprecher. Es wurde demzufolge eine Blutabnahme veranlasst und wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 36-Jährige ermittelt.