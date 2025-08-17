Frau fährt betrunken zur Polizei

Weil sie Rat suchte, ist eine Frau in Schwaben mit dem Auto zur Polizei gefahren. Allerdings war sie dabei nicht nüchtern.

Bad Wörishofen

Trotz Alkoholkonsum ist eine Frau in Schwaben Auto gefahren - und zwar ausgerechnet zur Polizeidienststelle. Dort habe sie Rat gesucht, teilte die Polizei mit. In dem Gespräch hätten die Beamten in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) Alkoholgeruch bei der 54-Jährigen festgestellt. Ein Atemalkoholtest habe 1,1 Promille ergeben. Daraufhin sei eine Blutentnahme angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet und der Frau der Führerschein entzogen worden.