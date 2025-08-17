Frau fährt betrunken zur Polizei
Audio von Carbonatix
Trotz Alkoholkonsum ist eine Frau in Schwaben Auto gefahren - und zwar ausgerechnet zur Polizeidienststelle. Dort habe sie Rat gesucht, teilte die Polizei mit. In dem Gespräch hätten die Beamten in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) Alkoholgeruch bei der 54-Jährigen festgestellt. Ein Atemalkoholtest habe 1,1 Promille ergeben. Daraufhin sei eine Blutentnahme angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet und der Frau der Führerschein entzogen worden.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
- Themen:
- Polizei
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen