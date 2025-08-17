AZ-Plus

Frau fährt betrunken zur Polizei

Weil sie Rat suchte, ist eine Frau in Schwaben mit dem Auto zur Polizei gefahren. Allerdings war sie dabei nicht nüchtern.
dpa |
Weil sie Rat suchte, ist eine Frau in Schwaben mit dem Auto zur Polizei gefahren. Allerdings war sie nicht nüchtern, wie ein Test ergab. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa
Bad Wörishofen

Trotz Alkoholkonsum ist eine Frau in Schwaben Auto gefahren - und zwar ausgerechnet zur Polizeidienststelle. Dort habe sie Rat gesucht, teilte die Polizei mit. In dem Gespräch hätten die Beamten in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) Alkoholgeruch bei der 54-Jährigen festgestellt. Ein Atemalkoholtest habe 1,1 Promille ergeben. Daraufhin sei eine Blutentnahme angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet und der Frau der Führerschein entzogen worden.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

