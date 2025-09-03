Frau bei Autounfall lebensgefährlich verletzt

Nach einem Unfall mit drei Fahrzeugen in Unterfranken schwebt eine Frau in Lebensgefahr. Zwei weitere Beteiligte werden schwer verletzt.

Nach einem Verkehrsunfall zwischen drei Autos in Unterfranken schwebte eine Frau in Lebensgefahr. (Symbolbild)

Erlenbach bei Marktheidenfeld

Beim Zusammenstoß dreier Fahrzeuge in Unterfranken hat eine Frau lebensgefährliche Verletzungen laut Angaben der Polizei erlitten, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen nach geriet eine 23 Jahre alte Autofahrerin am Dienstag mit ihrem Wagen nahe Erlenbach bei Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) in den Gegenverkehr. Dort prallte ihr Auto gegen den Wagen eines 28-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Eine 45-Jährige fuhr auf dessen Auto auf.

Die 23-Jährige und der 28-Jährige wurden schwer verletzt, dessen 26-jährige Beifahrerin schwebte nach Polizeiangaben in Lebensgefahr. Die drei wurden mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen. Die 45-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.