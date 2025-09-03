AZ-Plus

Frau bei Autounfall lebensgefährlich verletzt

Nach einem Unfall mit drei Fahrzeugen in Unterfranken schwebt eine Frau in Lebensgefahr. Zwei weitere Beteiligte werden schwer verletzt.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Nach einem Verkehrsunfall zwischen drei Autos in Unterfranken schwebte eine Frau in Lebensgefahr. (Symbolbild)
Nach einem Verkehrsunfall zwischen drei Autos in Unterfranken schwebte eine Frau in Lebensgefahr. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Erlenbach bei Marktheidenfeld

Beim Zusammenstoß dreier Fahrzeuge in Unterfranken hat eine Frau lebensgefährliche Verletzungen laut Angaben der Polizei erlitten, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen nach geriet eine 23 Jahre alte Autofahrerin am Dienstag mit ihrem Wagen nahe Erlenbach bei Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) in den Gegenverkehr. Dort prallte ihr Auto gegen den Wagen eines 28-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Eine 45-Jährige fuhr auf dessen Auto auf.

Die 23-Jährige und der 28-Jährige wurden schwer verletzt, dessen 26-jährige Beifahrerin schwebte nach Polizeiangaben in Lebensgefahr. Die drei wurden mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen. Die 45-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.