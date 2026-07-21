Frau (35) in Nürnberger Spielothek getötet

In Nürnberg ist es in einer Spielothek zu einem Tötungsdelikt gekommen. Die Polizei hat einen dringend tatverdächtigen Mann festgenommen.

Eine 35-jährige Frau ist am Sonntagvormittag in einer Spielothek in Nürnberg nach einer Messerattacke gestorben. Ein 45-jähriger Mann wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken wurden die Einsatzkräfte gegen 11.15 Uhr zu der Spielothek gerufen.

Tatverdächtiger festgenommen

Die Beamten trafen den mutmaßlichen Täter mit einem Messer an und nahmen ihn fest. Wenig später fanden die Beamten die schwer verletzte Frau. Sie starb noch am Tatort. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es einen Streit zwischen dem Besucher und der Mitarbeiterin gegeben hat, so der Polizeisprecher. Ein Ermittlungsrichter erließ nach Angaben der Polizei Haftbefehl gegen den 45-Jährigen wegen des Verdachts des Mordes. Die Ermittler prüfen nun die weiteren Umstände der Tat.