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Fränkische Schweiz: Kletterer stürzt vier Meter in die Tiefe

Ein erfahrener Sportler klettert eine Felswand nach oben und verliert den Halt. Weil er noch nicht hoch genug ist, kann auch sein Sicherungspartner nicht helfen.
AZ/dpa |
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Ein Hubschrauber brachte den verletzten Kletterer aus dem unwegsamen Gelände. (Symbolbild)
Ein Hubschrauber brachte den verletzten Kletterer aus dem unwegsamen Gelände. (Symbolbild) © -/Italienische Bergrettung/dpa

Königstein - Ein Kletterer ist im Naturpark Fränkische Schweiz in der Oberpfalz rund vier Meter in die Tiefe gestürzt. Der 38-Jährige wollte die Mittelbergwand am Kühlochfelsen erklimmen, verlor aber beim Einhaken in eine Sicherungsöse den Halt am Stein, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin rutschte er ab. Weil die Steighöhe noch zu gering war, konnte sein Sicherer demnach nicht mehr rechtzeitig eingreifen.

Rettungshubschrauber brachte Kletterer ins Krankenhaus

Der Mann kam bei dem Unfall am Sonntagnachmittag mit Rücken und Hinterkopf auf und wurde den Angaben nach mittelschwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn aus dem unwegsamen Gelände in ein Krankenhaus. Beide Männer waren laut Polizei gut ausgerüstet und erfahren. Aktuell gehen die Ermittler von einem Unglücksfall ohne Fremdverschulden aus.

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