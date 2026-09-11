"Formale Hürde übersprungen": Schulze (Grüne) wäre "bereit" für Ministerpräsidentenamt

Katharina Schulze ist schon länger die Frontfrau der Grünen in Bayern. Doch Regierungschefin hätte sie bislang nicht werden können - in zwei Jahren sieht es anders aus.

Katharina Schulze kann sich vorstellen, in zwei Jahren als Anwärterin für das Ministerpräsidentenamt in den Wahlkampf zu ziehen. (Archivbild)

Grünen-Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze kann sich vorstellen, bei der Landtagswahl 2028 als Kandidatin für das Ministerpräsidentenamt anzutreten. "Ich bin bereit. Ich habe jetzt die formale Hürde übersprungen und bin über 40", sagte sie den "Nürnberger Nachrichten". Letztlich müsse das aber ihre Partei entscheiden.

Schulze war bereits bei der vergangenen Landtagswahl 2023 Spitzenkandidatin der Grünen. Damals hätte sie aber nach dem Urnengang noch nicht zur Regierungschefin gewählt werden können. Die bayerische Verfassung schreibt vor, dass der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin das 40. Lebensjahr vollendet haben muss. Inzwischen ist Schulze 41 Jahre alt.