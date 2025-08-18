Flusskreuzfahrtschiff stößt mit zwei Schiffen zusammen
Audio von Carbonatix
Ein Flusskreuzfahrtschiff ist beim Anlegen an einem Hafen in Passau mit zwei bereits festgemachten Schiffen zusammengestoßen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Etwa 150 Fahrgäste waren demnach auf dem Flusskreuzfahrtschiff, als es am Sonntag mit den beiden stillliegenden Fahrgastkabinenschiffen zusammenstieß. Der Grund war laut Polizeiangaben ein Fahrfehler des Schiffsführers. Trotz Schäden seien die Schiffe weiter fahrbereit, hieß es. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 50.000 Euro. Der verantwortliche Schiffsführer wurde den Angaben zufolge angezeigt.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
- Themen:
- Polizei
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen