Flusskreuzer beschädigt Fußgängerbrücke

Mehr als Hundert Menschen sind mit einem Schiff bei Fürth unterwegs. Plötzlich hält es an und etliche Einsatzkräfte kommen an Bord. Was ist passiert?

dpa | 03. Juli 2025 - 11:44 Uhr

Die Einsatzkräfte überprüften, ob alle Passagiere vollzählig waren. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Fürth Ein Schiff hat eine Fußgängerbrücke über dem Main-Donau-Kanal in Fürth beschädigt. Der sogenannte Fürberger Steg sei laut Angaben des Technischen Hilfswerks (THW) weiterhin stabil, teilte die Polizei mit. Die Ermittler wollten das aber noch im Laufe des Tages prüfen. Von den etwa 120 Menschen auf dem Schiff wurde niemand verletzt. Und auch über Bord fiel niemand. Der Kapitän habe die Höhe des Flusskreuzers nicht angepasst, sagte ein Polizeisprecher. Dadurch habe er die Brücke berührt. Für die Höhe kann demnach unter anderem das Schiff abgesenkt werden. An der Brücke entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro, wie es weiter hieß. Die Beschädigung am Oberdeck des Schiffs wurde auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Kanal war am späten Mittwochabend zeitweise gesperrt. Das Schiff fuhr nach rund zwei Stunden weiter.