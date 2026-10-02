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Flugzeug zeigt Fehler an – Söder-Rückreise verzögert sich

Ein Besuch von Markus Söder in Kroatien erfährt eine ungeplante Verlängerung – wegen einer Warnlampe im Flugzeug. Wie es jetzt weitergeht.
AZ/dpa |
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Bayerns Regierungschef Söder (rechts) traf in Kroatien Premier Andrej Plenkovic.
Bayerns Regierungschef Söder (rechts) traf in Kroatien Premier Andrej Plenkovic. © Christoph Trost/dpa

Kleiner Zwischenfall auf der Rückreise von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) aus Kroatien: Weil eine Warnlampe mögliche Probleme an einem Triebwerk angezeigt hat, ist der Start der privaten Chartermaschine mit Söder und seiner Delegation an Bord zunächst abgebrochen worden. Das Triebwerk sei zwar sauber gelaufen, hieß es von der Fluggesellschaft – aber ein Start sei so nicht möglich gewesen. 

Triebwerkswarnung: Flugzeug muss Start abbrechen

Eine Ersatzmaschine wurde aus Deutschland nach Zagreb bestellt, um die Gruppe zurück nach München zu bringen. Dann allerdings gelang es der Crew, das Problem zu lösen. Söder und seine Delegation hoben daraufhin doch in der ursprünglichen Maschine ab und landeten – rund zwei Stunden später als geplant – sicher in München. Söder hatte am Mittag den kroatischen Regierungschef Andrej Plenković getroffen.

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