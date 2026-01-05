AZ-Plus

Flugzeug landet wegen Schmorgeruchs ungeplant in München

Vom Libanon aus wollen Reisende nach Paris. Als es im Flugzeug plötzlich verbrannt riecht, entscheidet sich die Crew für eine Landung in Bayern.
Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (Symbolbild)
Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (Symbolbild)

Nach dem Auftreten von Schmorgeruch in einer Air-France-Maschine auf dem Weg nach Paris ist der Flieger in München sicher gelandet. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Flughafensprecher. Das Flugzeug habe nach der Landung am Sonntagabend um 20.19 Uhr selbstständig zu seiner Parkposition rollen können. "Es war alles andere als dramatisch." 

Die Passagiere kamen am Sonntagabend mit ihrem Gepäck in Hotels unter. Wie viele Reisende betroffen waren, war zunächst unklar – der Sprecher sagte mit Blick auf den Flugzeugtyp, es seien sicher mehr als 200 gewesen.

Das Flugzeug war im libanesischen Beirut gestartet und sollte ursprünglich auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle landen. Was den Brandgeruch verursacht haben könnte, war zunächst unklar.

"Die Maschine ist immer noch da", sagte der Sprecher am Morgen. Die Airline werde sich nun darum kümmern.

