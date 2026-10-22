Bauarbeiter entdecken einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Rund um den Fundort müssen Wohngebiete geräumt werden. Auch Buslinien sind betroffen.

Rund um den Fundort der Fliegerbombe in Nürnberg wurde ein Evakuierungsradius von 750 Metern festgelegt. (Symbolbild)

Nach dem Fund einer 225 Kilogramm schweren Fliegerbombe in Nürnberg müssen mehrere Wohngebiete evakuiert werden. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sei bei Bauarbeiten an der Trierer Straße nahe dem Rangierbahnhof entdeckt worden, teilte die Stadt mit. Die Entschärfung war noch für Donnerstag geplant.

Der Evakuierungsradius betrage 750 Meter. Betroffen sind nach Angaben der Stadt der westliche Teil der Rangierbahnhofsiedlung, etwa die Hälfte der Kettelersiedlung sowie Teile von Falkenheim und der Bauernfeindsiedlung. Wie viele Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen, war zunächst unklar. Für Betroffene sei in einer Messehalle eine Betreuungsstelle eingerichtet worden.

Von der Sperrung wegen des Bombenfunds sind den Angaben zufolge auch zwei Buslinien betroffen. Sie werden umgeleitet oder enden früher und können mehrere Haltestellen nicht bedienen.