AZ-Plus

Flammen im Schlossrestaurant Neuschwanstein

Am späten Abend rückt die Feuerwehr zur Schlossschänke aus. Der Brandherd ist schnell gefunden.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Feuerwehreinsatz war nach rund einer Stunde beendet. (Symbolbild)
Der Feuerwehreinsatz war nach rund einer Stunde beendet. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Schwangau

Im Restaurant am Schloss Neuschwanstein hat es gebrannt. Das Feuer sei am Freitagabend in einem Schrank ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Der Schaden sei "überschaubar". Verletzt worden sei niemand. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Man gehe aber nicht davon aus, dass er vorsätzlich gelegt wurde, sagte der Sprecher. Die Flammen waren demnach rund 50 Minuten nach Alarmierung gelöscht. Weitere Informationen gab es in der Nacht zunächst nicht.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.