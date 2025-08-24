Finder gibt Tasche mit über 1.000 Euro ab
Eine Tasche mit über 1.000 Euro Bargeld hat ein Mann in Leupoldsgrün (Landkreis Hof) gefunden und bei der Polizei abgegeben. Der Besitzer meldete sich und war erleichtert, die Tasche und die 1.130 Euro wiederzuhaben, wie die Polizei mitteilte. Wieso so viel Bargeld in der Tasche war und, ob der 21-jährige Finder den ihm zustehenden Finderlohn bekommen hat, ist unklar.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
