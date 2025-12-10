Jeder Dritte hat ein Abo – Streaming boomt in Bayern wie nie zuvor

Streamingfieber in Bayern – doch was steckt wirklich hinter dem rasanten Boom der Bezahl-Angebote und unserer immer längeren Zeit vor dem Bildschirm?

Das Streamen von Filmen, Serien, Sport und Musik ist in den vergangenen Jahren bei den Menschen in Bayern immer beliebter geworden. Knapp jeder Dritte nutzt kostenpflichtige Streaming-Angebote, wie das Landesamt für Statistik ermittelt hat. Damit sei der Anteil von Nutzerinnen und Nutzern kostenpflichtiger Abos für Filme, Serien oder Sport im Vergleich zu 2022 um 14 Prozentpunkte gestiegen.

27 Prozent der bayerischen Bevölkerung zwischen 16 und 74 Jahren gaben demnach für 2025 an, kostenpflichtige Dienste für das Streamen von Musik zu nutzen. Im Vergleich zu 2022 ist das ein Plus von zehn Prozentpunkten.

Zeit vor dem Endgerät

Das Landesamt bezieht sich auf die Befragung zur privaten Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) im Rahmen des Mikrozensus. Befragt wurden Menschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren.

Und wie viel Zeit verbringen die Menschen in Bayern vor den Endgeräten wie Fernseher oder Tablet? Hier bezieht sich das Landesamt auf die Zeitverwendungserhebung aus dem Jahr 2022: Demnach gucken Menschen, die älter als zehn Jahre sind, rund zwei Stunden pro Tag Fernsehen, Streaming und Video-on-Demand. Die Zeitverwendungserhebung wird nur alle zehn Jahre durchgeführt.

Anfang September hatte der Digitalverband Bitkom eine repräsentative Umfrage veröffentlicht, wonach in Deutschland die Menschen erstmals häufiger Video-Apps und andere Streamingmöglichkeiten nutzten als einen klassischen TV-Anschluss. Allerdings sind damit nicht nur kostenpflichtige Abos wie etwa bei Netflix, DAZN, Amazon Prime Video oder Youtube gemeint, sondern auch Mediathek-Angebote der Fernsehsender.