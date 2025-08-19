AZ-Plus

Feuerwehr warnt Bevölkerung nach Chemieunfall

Eine gelbe Rauchwolke zieht aus dem Schornstein im Gewerbegebiet Heimstetten. Die Feuerwehr sperrt weiträumig ab. Was ist passiert?
Die Feuerwehr stoppt die chemische Reaktion. (Symbolbild)
Die Feuerwehr stoppt die chemische Reaktion. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa
Kirchheim bei München

Nach einem Chemieunfall in einem Gewerbegebiet in Kirchheim (Kreis München) hat die Feuerwehr die Bevölkerung vor chemischen Dämpfen gewarnt. Nitrose Gase traten in einer Halle aus und verursachten eine gelbe Rauchwolke, teilte die Feuerwehr mit.

Die Rettungskräfte sperrten das Gebiet ab und forderten die Bevölkerung über WarnApps auf, Fenster und Türen zu schließen. Die chemische Reaktion sei nach 2,5 Stunden gestoppt worden, so die Feuerwehr weiter. Eine zweite gelbe Rauchwolke wurde durch die Löscharbeiten verursacht. Zuvor hatte die "Abendzeitung München" berichtet. 

Die Ursache für die chemische Reaktion ist nach Angaben der Feuerwehr noch unklar.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

