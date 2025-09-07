AZ-Plus

Feuerwehr rettet jaulenden Hund aus Wohnmobil

Ein Hund wird im Wohnmobil eingesperrt. Eine Passantin meldet das der Polizei.
Der Hund wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. (Symbolbild)
Der Hund wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa
Sulzbach-Rosenberg

Ein Hund ist bei Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) von der Feuerwehr aus einem Wohnmobil befreit worden. Der Hund war ohne Wasser in einer Gitterbox eingesperrt, teilte die Polizei mit. 

Das Wohnmobil habe in der Sonne gestanden und der Hund habe gejault. Eine Zeugin meldete dies der Polizei. Die 52 Jahre alte Hundehalterin erwartet eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

