Feuerwehr rettet jaulenden Hund aus Wohnmobil

Ein Hund wird im Wohnmobil eingesperrt. Eine Passantin meldet das der Polizei.

Der Hund wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. (Symbolbild)

Sulzbach-Rosenberg

Ein Hund ist bei Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) von der Feuerwehr aus einem Wohnmobil befreit worden. Der Hund war ohne Wasser in einer Gitterbox eingesperrt, teilte die Polizei mit.

Das Wohnmobil habe in der Sonne gestanden und der Hund habe gejault. Eine Zeugin meldete dies der Polizei. Die 52 Jahre alte Hundehalterin erwartet eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.