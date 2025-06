Feuerwehr rettet betrunkenen Mann aus Rednitz

Passanten bemerken im Landkreis Fürth einen Mann in einem Fluss. Sie alarmieren die Rettungskräfte. Was war passiert?

Der Mann zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. (Symbolbild)

Stein

Ein betrunkener Mann ist im Landkreis Fürth in die Rednitz gestürzt und hat einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Die Feuerwehr habe den 66-Jährigen aus dem Wasser gerettet, sagte ein Polizeisprecher.

Zuvor fuhr der Mann demnach mit seinem Fahrrad und stürzte. Dabei sei er in den Fluss gefallen. Passanten hätten den 66-Jährigen gesehen, als er im Wasser paddelte und hätten den Notruf alarmiert, so der Polizeisprecher. Der Mann zog sich dem Sprecher zufolge eine Platzwunde am Kopf zu und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann habe 2,4 Promille ergeben, sagte ein Polizeisprecher.