Feuerwehr macht grausigen Fund auf A73

Die Feuerwehr erwartet auf der A73 bei Bamberg zunächst einen gewöhnlicheren Einsatz. Doch nach dem Löschen des Autowracks entdecken die Einsatzkräfte eine Leiche – nun ermittelt die Kriminalpolizei.

In einem ausgebrannten Auto auf der A73 bei Bamberg hat die Feuerwehr eine Leiche entdeckt. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Menschen zum Brandzeitpunkt im Auto befanden haben, suchten die Einsatzkräfte unter anderem mit einer Drohne das umliegende Gebiet ab, wie ein Polizeisprecher sagte. Bislang hätten sich aber keine Hinweise auf weitere Menschen ergeben.

Die Feuerwehr ging zunächst von einem gewöhnlichen Einsatz aus. Erst nachdem das Fahrzeug, das auf dem Standstreifen stand, gelöscht war, entdeckten die Einsatzkräfte den Körper. Bisher ist die Leiche nicht identifiziert worden. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen, da die Hintergründe noch völlig unklar sind.

A73 in Richtung Bamberg gesperrt

Experten der Rechtsmedizin sowie ein Oberstaatsanwalt fuhren zur Unfallstelle. Das Fahrzeugwrack sowie der Leichnam wurden sichergestellt. Zur Brandursache gibt es laut Polizei ebenfalls noch keine Erkenntnisse.

Die A73 in Richtung Bamberg ist derzeit voll gesperrt. Dort würden noch Reinigungsarbeiten laufen, sagt der Polizeisprecher. In Kürze solle die Autobahn aber wieder freigegeben werden.