Feuer zerstört zwei Segelboote - Ursache unklar

Am Ammersee brennt ein Segelboot. Als die Feuerwehr eintrifft, haben die Flammen schon auf ein Boot daneben übergegriffen. Beide Boote werden zerstört.

Dießen am Ammersee

Am Ammersee in Oberbayern sind zwei Segelboote von einem Feuer komplett zerstört worden. Am Dienstagabend wurde den Rettungskräften zunächst ein Feuer auf einem angelegten Boot bei Dießen am Ammersee (Landkreis Landsberg am Lech) gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Feuer kam, war demnach unklar.

Noch bevor die Feuerwehrleute eintrafen, hatten die Flammen laut Polizei schon ein daneben festgemachtes Segelboot erreicht. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. An den Segelbooten entstand jeweils ein Totalschaden. Die Wracks wurden an Land, beziehungsweise in eine Werft geschleppt. Ermittelt wird von der Kriminalpolizei.