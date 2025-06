Feuer in Münchner Restaurant - Anwohner gerettet

In der Nacht zu Sonntag steht eine Gaststätte in Flammen. Die Bewohner des Hauses können rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Das Inventar des Lokals ist durch das Feuer komplett zerstört.

dpa | 23. Juni 2025 - 12:36 Uhr

Feuerwehreinsatz in der Nacht zu Sonntag: Ein Restaurant in Freimann stand in Flammen. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

München Ein Restaurant im Münchner Stadtteil Freimann ist vollständig ausgebrannt. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Brand in der Nacht zu Sonntag gemeldet. Demnach war der Brand bereits weit fortgeschritten, als die Einsatzkräfte eintrafen. Das Inventar des Restaurants habe nicht mehr gerettet werden können. Drei Bewohner wurden aus dem darüberliegenden Stockwerk nach draußen gebracht, wie es hieß. Sie blieben unverletzt. Warum das Feuer ausbrach, war vorerst unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de